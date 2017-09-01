В Кузбассе планируют открыть визовый центр Испании

В Кемерове прошло заседание Комитета по предпринимательству в сфере туризма Кузбасской торгово-промышленной палаты, с участием почетного консула Королевства Испании в России по СФО Пабло Гастона Ди Тата Франсия.

На заседании обсуждали вопросы, связанные с развитием туристической отрасли, в частности укрепление взаимоотношений с Испанией. По мнению господина Ди Тата, несмотря на очевидное снижение туристического потока из России с 2014 года, интерес к Испании остается высоким. В то же время возрастает турпоток из Испании в Россию.

Для развития туризма в Кузбассе планируется открытие визового центра Испании. О таком намерении рассказала Татьяна Оводова — руководитель визового центра Испании в Новосибирске, который работает с февраля 2017 года. По ее словам, за 7 месяцев текущего года порядка 20 тысяч заявок на оформление визы в Испанию поступило от туристов Кемеровской области. В связи с этим появилось решение об открытии аналогичного центра в Кемерове, которое запланировано на февраль-март 2018 года.

Немаловажно, что в центре есть ряд льготных категорий граждан, для которых услуги центра бесплатны, проводится оформление визы по сниженным ценам для детей.

Еще одним решением более активного взаимодействия СФО и Испании, по мнению участников заседания, станут прямые рейсы из Сибири, что значительно снизит транспортные расходы путешествий за рубеж и, возможно, увеличит туристический поток.