Городской лицей из Кузбасса вошел в число 200 лучших школ России

По информации рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), тридцать одна школа из Сибири вошла в ежегодный рейтинг 200 лучших школ России. В рейтинг попали Красноярский и Алтайский края, Новосибирская, Томская, Иркутская и Кемеровская области. Всего в рейтинг вошли школы из 33 субъектов РФ.

Цель исследования – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России.

В рейтинг Школы столичного региона традиционно преобладают: в этом году 109 школ из 200 представляют Москву и Московскую область (в прошлом году – 101).

Среди регионов в лидерах – Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татарстан (по 10 школ).

Что касается сибирских регионов, то Новосибирская область представлена семью школами, Томская область – четырьмя, Алтайский край и Иркутская область двумя.

Кузбасс в рейтинге представляет кемеровский Городской классический лицей. Он занимает 47-ое место в рейтинге.