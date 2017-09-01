Рассмотрение дела о ДТП с участием экс-начальника ГИБДД Кузбасса начнется 12 сентября

12 сентября Абаканский городской суд начнет рассмотрение дела о дорожно-транспортном происшествии с участием бывшего начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина, сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, ДТП произошло в Кузбассе в апреле прошлого года и привело к гибели четырех человек. Согласно обвинительному заключению, Мовшину было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, причиной аварии стали нарушения правил дорожного движения, допущенные водителем Toyota Land Cruiser 200.

По мнению обвинения, Юрий Мовшин не выбрал безопасную скорость движения, превысил предельно допустимую на данном участке скорость и не подчинился требованиям разметки на участке дороге, где произошло ДТП.

За совершение данного преступления закон предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По ходатайству защиты обвиняемого и потерпевших о перенесении рассмотрения дела за пределы Кемеровской области, Верховный суд РФ назначил разбирательство по этому делу в Абаканском городском суде.