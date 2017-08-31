В Кузбассе побывали участники автопробега против системы "Платон"

В Новосибирске и Кемерове прошел автопробег «Объединения перевозчиков России» «Дорогами правды в поисках истины», который проводился в рамках протестных акций против системы "Платон", сообщает «Континент Сибирь».

Пробег стартовал 23 августа в Москве. Финиш намечен на 12 сентября во Владивостоке. Возглавляет колонну лидер «Объединения перевозчиков России» Андрей Бажутин, который намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах президента РФ в 2018 году.

Через Новосибирск машины прошли 27 августа. В этот день в центре города прошел пикет под лозунгом: «»Платон» не вывезем! Тормоз экономики! Акселератор цен!».

28 августа колонна прибыла в Кузбасс, в Кемерово, где местные активисты из числа автоперевозчиков провели публичное мероприятие. Затем протестующие направились в Абакан.

Цель пробега — встреча с активистами и жителями городов России. Этим они стараются максимально привлечь внимание «граждан, общественных деятелей и прессы к проблемам, затрагивающим вопросы внутренней политики государства, идущей вразрез с интересами большинства граждан, внедрению необоснованных поборов, бьющих по социально незащищенным слоям населения, произволу чиновников, полицейских и судей, повсеместному нарушению прав граждан».

Среди требований участников пробега – провести открытую проверку сборов в системе «Платон», проверить обоснованность цен на топливо и энергоносители. Привлечь внимание к необоснованным сборам денег.

В следующий раз активисты «Объединения перевозчиков России» приедут в Новосибирск в конце сентября. В это время планируется организовать митинг на 300 человек.

Перевозчики опасаются, что после завершения тестового периода работы системы «Платон» будет введен новый закон, по которому легковые машины также будут вносить деньги за проезд по «платным» дорогам. Кроме того, участников рынка автоперевозок беспокоит еще одна законодательная инициатива. Новый проект предполагает обязательную проверку водителей на профпригодность. При этом подробности документа пока не разглашаются, и автомобилисты не представляют, какие именно критерии будут включены в это понятие. Члены «Объединения перевозчиков России» боятся, что проверку по новому закону могут не пройти до 70% действующих водителей, что приведет к серьезной безработице, поскольку многие из них не имеют другой специальности.