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В Кузбассе должникам запрещают выезд за рубеж

В Кузбассе за семь месяцев с начала 2017 года судебные приставы Новокузнецка ограничили выезд из России 426 жителям города из-за долгов перед ООО «Сибирская генерирующая компания». Всего с начала года было внесено 1178 постановлений о временном ограничении на выезд должников за коммунальные из страны.

Кроме того, судебные приставы арестовывают банковские счета, движимое имущество, в том числе, бытовую технику и транспортные средства.

По данным компании, претензионная работа ведется в отношении 10 тыс. неплательщиков, в основном, с теми, у кого, у задолженностью превышает 30 тыс. руб. Среди такой категории неплательщиков есть горожане с размерами долгам за тепло более 380 тыс. руб., уточнили в СГК

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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