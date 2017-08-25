В Кузбассе начались праздничные мероприятия Дня шахтера

Главный праздник в Кузбассе начали отмечать еще в среду: во всех территориях накануне Дня шахтера проходят концерты, выставки, встречи руководителей территорий с передовиками, ветеранами горняцкого труда и шахтерскими династиями, семейные конкурсы, спортивные состязания и др.

Так 23 августа в райцентре Крапивинского района состоялось чествование ветеранов ликвидированных шахт. Их поздравили с 70-летним юбилеем профессионального праздника. Работники культуры подготовили музыкальную программу из песен о Кузбассе, шахтерском самоотверженном труде, мужестве горняков.

В Ленинске-Кузнецком во Дворце культуры и искусства состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера. Лучшие работники угольных предприятий муниципалитета получили ведомственные, областные и городские награды.

В Прокопьевске в центре социального обслуживания населения открылся XVI специализированный заезд для ветеранов угольной отрасли, приуроченный к 70-летию Дня шахтера и 100-летию Прокопьевского рудника.

Главные торжества, посвящённые Дню шахтера, проходят в Междуреченске. Торжественные мероприятия начались по традиции с возложения цветов к монументу «Шахтерская слава». Цветы возложили руководители областной администрации, города, главы шахтерских городов, руководители угольных компаний, лидеры профсоюзов, священнослужители, ветераны, горожане.

По традиции к празднику в столице Дня шхатера введена в эксплуатацию стратегическая двухуровневая развязка, которая соединила Восточный и Западный районы. Ранее автомобилисты могли добраться из одного конца города в другой по единственному проезду – под железной дорогой. Кроме того, в городе появлось новое педиатрическое отделение городской больницы. На ремонт и реконструкцию здания было направлено около 57 млн рублей из областного и местного бюджетов. За счет средств больницы приобретены мебель и мягкий инвентарь на 1,4 млн рублей.

В Западном районе города на бывшем пустыре рядом с жилыми домами открыли спортивно-игровой комплекс «Город эльфов». Спортплощадку оснастили резиновым покрытием. Рядом оборудовали стойку для велосипедов. Ярко покрашенные качели, тренажеры, скейтерные горки смонтировали по всем требованиям безопасности. Игровое оборудование сделали доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья.

А в парке культуры и отдыха Междуреченска появилсяигровой комплекс «Играем вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья.Он оборудован пандусами, специальными поручнями и игровым оборудованием.

Сегодня с самого утра Междуреченск принимает гостей: На въезде в город участников торжеств по русской традиции встречают караваем, а по шорской — национальными песнями и танцами. Поздравить земляков с днем шахтера приехал космонавт Алексей Леонов.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не участвует в праздновании Дня шахтера: он проходит реабилитацию после операции на позвоночнике, Поэтому сегодня, в начале торжественного праздничного приема в Междуреченске Аман Тулеев выступил с видеообращением, в котором поздравил горняков и весь регион с праздником.

В ходе торжественного приема различными медалями были награждены лучшие шахтеры региона. Столицей областного праздника в 2018 году станет Таштагол и Таштагольский район.

Праздничные мероприятия — концерты, спортивные и культурные мероприятия, праздничные салюты пройдут практически АО всех городах Кемеровской области.

26 и 27 августа в Кемерове в Государственной филармонии Кузбасса имени Б. Штоколова пройдут концерты народного артиста России Константина Хабенского, который будет читать литературные произведения. Ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнит произведения Франца Шуберта: соната «Арпеджионе» для альта и струнных и квартет «Смерть и девушка» в переложении Густава Малера для струнного оркестра. Константин Хабенский прочтет отрывки из знаменитой пьесы Альбера Камю «Калигула».

Во втором отделении концерта прозвучит сюита Камиля Сен-Санса «Карнавал животных», авторский текст также будет читать Константин Хабенский.

Завтра, 26 августа, в Междуреченске состоится концерт Ани Лорак.