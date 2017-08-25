За сутки на шахтах в Кузбассе погибли два человека

Следственные органы СКР в Кемеровской области проводят доследственные проверки по фактам гибели двух человек на шахтах Кузбасса 22-23 августа.

Так 22 августа на разрезе "Междуреченский" 43-летний машинист, поправлявший спутниковый локатор на крыше бульдозера, не удержался и упал на землю. При падении, он ударился головой о гусеницу бульдозера. С тяжелой черепно-мозговой травмой гражданин был госпитализирован. Во время реанимационных мероприятий он скончался в больнице.

23 августа в горной выработке шахты "Юбилейная" тридцатилетний рабочий, занимавшийся креплением горной выработки, близко подошел к комбайну, в результате его затянуло в механизм. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время экспертиза устанавливает точные причины смерти людей, а следователи выясняют как была организована работа по соблюдению мер технической безопасности на рабочих местах погибших. По итогам проверок будут приняты процессуальные решения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области