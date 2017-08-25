В Кузбассе прошел «Шахт-Арт-2017»

24 августа в летнем читальном зале Кемеровской областной научной библиотеки имени В. Федорова, открылся «Шахт-Арт-2017», посвященный 70-летию празднования Дня шахтера в России, в котором принимают участие мастера декоративно-прикладного творчества, артисты, танцовщики Кузбасса. Такое мероприятие проводится в Кузбассе с 2014 года

На площадке прошли мастер-классы «Шахтерская открытка», «Кукла-оберег», «Шахтерский вальс», социальная читательская акция «Книги из чемодана».

Также в программе краеведческая викторина на знание достопримечательностей Кузбасса, связанных с шахтерским трудом, конкурс поэтического творчества «Читай с листа», выступления детского коллектива современной хореографии «Кураж», фольклорной группы «Берегиня», школы танца «Сальса Кубана» и др.

В рамках программы был представлен «Шахтерский вернисаж» под руководством победителя городского конкурса социально значимых проектов «Изобразительное искусство как часть жизни» Ирины Лузиковой.