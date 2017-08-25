В Кузбассе завершились гастроли Московского художественного театра имени А.П.Чехова

С 20 по 23 августа в Кузбассе в Кемеровском театре драмы имени А.В.Луначарского в рамках программы «Большие гастроли» прошли спектакли Московского художественного театра имени А.П.Чехова под руководством Олега Табакова, приуроченные к празднованию 70-летия Дня шахтера.

Театр представил две современные комедии — «Механика любви» и «Телефон доверия».

Спектакль «Механика любви» поставлен по футуристической пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Это история о конструировании идеального мужчины. В её основе идея о том, что зачастую счастливыми нас может сделать совсем не тот человек, который «сидит у нас в голове», а кто-то, принципиально отличающийся от этого образа. А комедия «Телефон доверия» Максима Чертанова — об одиночестве и реальной помощи одинокому человеку.