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В Кузбассе завершились гастроли Московского художественного театра имени А.П.Чехова

С 20 по 23 августа в Кузбассе в Кемеровском театре драмы имени А.В.Луначарского в рамках программы «Большие гастроли» прошли спектакли Московского художественного театра имени А.П.Чехова под руководством Олега Табакова, приуроченные к празднованию 70-летия Дня шахтера.

 Театр представил две современные комедии — «Механика любви» и «Телефон доверия». 

Спектакль «Механика любви» поставлен по футуристической пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Это история о конструировании идеального мужчины. В её основе  идея о том, что зачастую счастливыми нас может сделать совсем не тот человек, который «сидит у нас в голове», а кто-то, принципиально отличающийся от этого образа. А комедия «Телефон доверия» Максима Чертанова — об одиночестве и реальной помощи одинокому человеку.

 

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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