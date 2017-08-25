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В Кузбассе открылась выставка «Первозданная Россия»

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась фотовыставка «Первозданная Россия», посвященная Дню шахтера. Выставка организована по инициативе АО «СУЭК».

В экспозиции выставки представлены 150 фоторабот общероссийского культурно-просветительского фестиваля «Первозданная Россия». Это пейзажи и портреты диких зверей и птиц, которые лучшие фотографы нашей страны сделали в самых труднодоступных и красивых местах России, в том числе и в Кузбассе.

Выставка будет работать до 17 сентября. Вход свободный.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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