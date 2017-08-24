Режиссер Кирилл Серебренников отправлен под домашний арест

Вчера Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает Росбалт.

По мнению следователя, в противном случае Серебренников мог бы скрыться от следствия и суда за границей, поскольку у него есть вид на жительство в Латвии.

Под домашним арестом художественный руководитель театра «Гоголь-центр» будет находиться до 19 октября. Ему запрещен выход из жилого помещения на Пречистинке, установлен запрет на общение со всеми, кроме близких родственников и адвокатов. Ему также запрещено пользоваться телефонной связью и Интернетом. Посещать театр он сможет только по предварительному разрешению следователя.

Напомним, Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве: его подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на театральный проект «Платформа».

Согласно версии следователей, в 2011 году он придумал проект «Платформа», на реализацию которого в последующие годы получил более 214 млн рублей от министерства культуры. По указанию Серебренникова сотрудники «Седьмой студии» якобы завышали стоимость мероприятий, а потом составляли недостоверные отчеты.

Кроме того, «Седьмая студия» заключала договоры с фирмами-однодневками, деньги по которым «обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками».

Сотрудники СК задержали Серебренникова в Петербурге, где он работал над фильмом «Лето» о Викторе Цое. По словам режиссера, силовики забрали его практически со съемочной площадки, посадили в микроавтобус и отвезли в Москву.

Утром 22 августа Серебренников уже был в центральном аппарате СК, а ближе к вечеру режиссеру предъявили обвинение в мошенничестве.

В суде режиссер Кирилл Серебренников заявил, что считает несправедливыми обвинения в его адрес. На выделенные государством деньги он сделал «мощный проект, известный за рубежом». В хищениях никого из сотрудников он не подозревает

«То, что мне пытаются вменить хищение, абсолютно несправедливо. Мы сделали яркий мощный проект, известный за рубежом. Огромное количество зрителей могут это подтвердить. Я отвечал за художественную часть, и она была на высочайшем уровне, — заявил Серебренников. — Я всегда работал для России. Я делал и делаю вещи, связанные с миром нематериальным. И стараюсь делать так, чтобы наша страна была не провинциальной, а мощной державой. Я скромный человек, у меня есть только родители, маленькая квартира и дело всей моей жизни. Больше у меня ничего нет».

В ходе судебного заседания он также объяснил свою позицию по поводу необходимости забрать у правоохранителей изъятый у него загранпаспорт — режиссер ходатайствовал перед следствием о возврате документа, поскольку ему нужно было уехать за границу для постановки оперы по контракту.