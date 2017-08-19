Более 40 миллионов рублей выплатил правопреемникам ПРФ в Кузбассе

По информации Пенсионного фонда России в Кемеровской области с начала 2017 года за выплатой пенсионных накоплений обратился 921 правопреемник застрахованных граждан, ушедших из жизни до наступления права на назначение пенсии. м было перечислено 40 369 761,31 рублей.

Кроме того, ежегодно Отделение ПФР по Кемеровской области проводит работу по дополнительной выплате пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В дополнительную выплату включаются средства пенсионных накоплений, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период, истекший со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений: страховые взносы, перечисленные работодателем в год смерти застрахованного лица, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, чистый финансовый результат от временного размещения Пенсионным фондом России страховых взносов и доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Отделением ПФР по Кемеровской области принято 1181 решение о дополнительной выплате пенсионных накоплений в отношении 1302 правопреемников умерших застрахованных лиц на общую сумму 288 066,80 рубля.

К числу правопреемников, имеющих право получить эти средства, законодательство относятся граждане, которых застрахованное лицо при жизни указало в заявлении о распределении пенсионных накоплений, дети, супруги и родители. Причем эти средства делятся в равных долях между обратившимися правопреемниками.