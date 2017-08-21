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В Прокопьевске открылась выставка «Шахтерам Кузбасса посвящается»

Накануне празднования Дня шахтера в Прокопьевске открылась уникальная выставка картин «Шахтерам Кузбасса посвящается», предоставленная Кемеровским областным музеем изобразительных искусств. 

Эта экспозиция впервые вывезена за пределы столицы Кузбасса. На выставке представлено 38 ретроспективных работ: в нее вошли произведения, созданные на протяжении XX века, преимущественно в советские годы. Они отражают историю угольного края, его прошлое и настоящее, и это придает им не только художественную ценность, но делает уникальным документом прошедшего времени.

Портреты и пейзажи выполнены в основном в классическом стиле. Работы воспевают мощь человека — покорителя природы и  возвращают в прошлое.

Основой экспозиции стала коллекция произведений из фондов КОМИИ, собранная на протяжении трех с половиной десятилетий, начиная с 1969 года, когда открылся музей. Она включает произведения живописи, графики, скульптуры.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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