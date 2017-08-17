Минобороны получил право изымать земли для своих нужд

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий Минобороны РФ принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов, сообщает Росбалт со ссылкой на портал правовой информации.

Документ вступает в силу с момента его подписания (17 августа 2017 года) и вносит изменения в Положение о министерстве обороны РФ, утвержденное указом президента РФ от 16 августа 2004 года.

Теперь Минобороны РФ может принимать в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны. Ведомство наделяется полномочиями выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии РФ.