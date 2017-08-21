Цены на бензин в России выросли за неделю на 0,1%

По данным Федеральной службы государственной статистики за период с 7 по 13 августа в среднем по России потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,1% к уровню предыдущего отчетного периода, когда они не изменились, сообщает Росбалт.

При этом средняя потребительская цена бензина в целом по стране по состоянию на 14 августа повысилась на две копейки 38,18 рубля. Цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне и составила 38,09 рубля за литр. Таким образом, с начала года бензин стал дороже на 4,8%, дизтопливо — на 3,9%.

Рост цен на бензин. по данным Росстата отмечался за отчетный период в 24 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него увеличились в Иваново — на 0,6%, в Севастополе и Перми — на 0,4%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Иркутске — на 0,2%, Барнауле и Владимире — на 0,1%. В Москве и в Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,1%.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 14 августа составила 38,18 рубля (7 августа июля — 38,16 рубля), в том числе марки А-76 (АИ-80) — 34,62 рубля (34,61 рубля), АИ-92/93 — 37,10 руб. (37,08 руб.), высокооктанового (АИ-95 и выше) — 40,12 руб. (40,10 руб.). Дизтопливо 14 августа стоило в среднем 38,09 рубля за литр (7 августа — 38,09 руб.).

В Кузбассе 15 августа бензин в среднем продавался по 36,43 руб. за литр, стоимость по сибирскому региону составила 36,99 руб.

Стоимость АИ-92 составила 35,63 руб. Таким образом в Кемерове бензин этой марки дешевле, чем в Новосибирске (35,72 руб.) и Томске (35,74 руб.).

Стоимость АИ-95 в Кемерове составила 37,89 руб., (в Томске — 37,80 руб., в Абакане — 37,70 руб.).