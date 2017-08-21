По данным Федеральной службы государственной статистики, в июле нынешнего года реальные располагаемые денежные доходы населения России уменьшились на 0,9% в годовом выражении, сообщает Росбалт.

При этом в сравнении с предыдущим месяцем реальные доходы россиян сократились в июле на 3,1%. За 7 месяцев с начала текущего года показатель опустился на 1,4% в годовом исчислении.

Реальные располагаемые денежные доходы — доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

По информации Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила в июле 2017 года, по оценке ведомства, 39 тыс. 355 рублей и выросла на 8,6% в годовом сопоставлении, за первые 7 месяцев года — на 7,5%.

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась в июле на 4,6% в годовом выражении, однако упала в помесячном сопоставлении на 6,6%.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе по данным Кемеровостата, среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2017 года составила 33 701 рубль. По итогам января – мая 2017 года Кузбасс занял седьмую позицию среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной платы: средняя заработная плата в этот период составила 31 540 рублей.