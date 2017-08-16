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Задолженность по заработной плате в России достигла почти 3,5 млрд. рублей

По данным Федеральной службы государственной статистики, суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2017 года увеличилась на 7,7% по сравнению с 1 июлем текущего года и достигла 3 млрд 455 млн рублей, сообщает РБК.

Основная часть просроченной задолженности по зарплате (98,3% общей суммы просроченной задолженности) образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств и достигла 3 млрд 395 млн рублей.

Больше всего работодатели задолжали работникам в Приморском крае (13,7%), Санкт-Петербурге (6,8%) и в Кемеровской области (6,5%).

Кузбасс устойчиво занимает позицию в тройке регионов с наибольшей задолженностью. По состоянию на 1 июля Кузбасс занимал второе место среди регионов России по долгам по зарплате, которые в регионе составляли 254,5 миллиона рублей. В августе Роструд взыскал 526,3 миллиона рублей задолженности по зарплате, основную часть которой составляли долги долг перед работниками угольной компании «Заречная».

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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