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Яшкино отпразднует 120-летие

19 августа жители поселка Яшкино отметят 120-летнюю годовщину своего села.

В этот день жителей поселка ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.Впервые в этот пройдет Парад предприятий – красочное костюмированное шествие, в котором примут участие 17 предприятий и организаций, всего более 300 участников. 

Кроме того, в этот день пройдут «Парад колясок» и традиционный конкурс «Автоледи», в котором участницы смогут продемонстрировать свое водительское мастерство. Для любителей животных пройдет конкурс «Зверье мое». А торговые организации проведут розыгрыши ценных призов.  

Юные жители п. Яшкино бесплатно смогут получить мороженое в подарок от крокодила Гены и Чебурашки, а также поучаствовать в мастер-классах и посмотреть представление кукольного театра. 

В вечерней программе примет участие приглашенный творческий коллектив – группа «Цветной проспект» из Новокузнецка. А завершится День рождения поселка праздничным салютом. 

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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