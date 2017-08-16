В Москве начался суд над экс-министромэкономического развития Алексеем Улюкаевым

Сегодня Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассмотрение дела бывшего руководителя Министерства экономического развития Алексея Улюкаева, сообщают «Ведомости».

Напомним, Улюкаева обвиняют вымогательстве взятки в 2 млн долларову главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. По версии обвинения, Улюкаев лично потребовал взятку у Сечина на саммите в Индии за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению компанией госпакета акций «Башнефти». Сечин на это согласился, но обратился в ФСБ.

Улюкаев заявил, провокацию взятки организовали лично глава «Роснефти2 Игорь Сечин, а также генерал Феоктистов (тогдашний начальник службы безопасности «Роснефти»). По его словам, обвинение сфабриковано и базируется только на показаниях Сечина, который в действительности сам звонил Улюкаеву и звал в «Роснефть», чтобы рассказать о важном для компании и что-то показать. По его оценке, следствие при этом не сделало ничего, чтобы установить подлинные обстоятельства произошедшего.

По словам адвокатов Улюкаева, оглашенное сегодня обвинительное заключение существенно отличается от того, с которым ознакомилась защита и их клиент. Они потребовали вернуть дело прокурору. Однако судья не увидела оснований для возвращения дела в прокуратуру и согласилась с позицией гособвинения.

После этого заседание суда перенесли на 1 сентября.