Бывший владелец «Евросети» бзнесмен Евгений Чичваркин открыл сбор средств в поддержку предвыборной кампании Алексея Навального, сообщает Росбалт со ссылкой на Instagram Чичваркина.

По словам Чичваркина, все деньги, которые получит на свой счет, он переведет главе предвыборного штаба Навального Леониду Волкову. Средства пойдут на открытие новых штабов в регионах, печать агитационных листовок и «прочие не противоречащие российскому законодательству траты»

«Я хочу, чтобы наша страна была процветающей, а таковой она может стать, только если перезапустить политический процесс. Я хочу выборов и альтернативы, поэтому я буду помогать Навальному. Я знаю, что многие из вас побаиваются это делать, и ни в коем случае не осуждаю за это», — написал Евгений Чичваркин.

Чичваркин ранее неоднократно переводил на счет Навального деньги и публиковал подтверждения этого.

Напомним, Евгений Чичваркин уехал из России в 2008 году после вынужденной продажи своей компании «Евросеть» инвестиционной группе AN&N Александра Мамута..

Сейчас Чичваркн занимается продажей вина, в частности, открыл в Лондоне алкогольный магазин Hedonism Wines общей площадью 700 кв. м с ассортиментом в более чем 8,5 тыс. наименований. Издание The Sunday Times в своем рейтинге 1 тыс. богатейших жителей Великобритании поместила Чичваркина на 905-е место с состоянием £120 млн