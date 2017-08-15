В Кузбассе открывается «Шахтерский Вернисаж»

Сегодня, 15 августа, в краеведческом музее Ленинска-Кузнецкого состоится открытие выставки художественных работ Николая Паршикова «Шахтерский Вернисаж».

На выставке будет экспонироваться серия портретов шахтеров нескольких поколений: герои социалистического труда, почетные шахтеры – проходчики, горнорабочие очистных забоев, маркшейдеры, горные мастера, диспетчеры.

Дополнят выставку рабочие инструменты шахтеров XX-XXI вв.

Автор выставки - самодеятельный художник Николай Иванович Паршиков, житель города Ленинска-Кузнецкого, подполковник милиции в отставке, рисованием увлекался еще в детстве, и выйдя на заслуженный отдых в 1990 году закончил Кемеровское художественное училище. Принимал участие в областных выставках, городских выставках народного творчества.