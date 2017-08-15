В Кузбассе выявлены факты нарушения в начислении платы за ЖКУ

Госжилинспекция Кузбасса выявила нарушения в начислении платы за ЖКУ в Киселёвске

Инспекторы проверили правильность начисления жилищных платежей по обращениям граждан и выяснили, что на протяжении нескольких месяцев ООО ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» и ООО «УК «Управдом» необоснованно завышали счета на содержание общего имущества многоквартирных домов и тем самым, нарушали требования жилищного законодательства.

В ходе проверки Госжилинспекции УК «Управдом» добровольно выполнила перерасчёт платы за ОДН и вернула собственникам свыше 127 тыс. рублей.

В отношении ООО ЖК «Комфорт-Стиль Плюс» инспекторами возбуждены два административных дела по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ и выданы предписания, согласно которым жилищная организация обязана вернуть жителям излишне уплаченные средства.

Всего с начала 2017 года в инспекцию поступили 2 тыс. 747 обращений от граждан по вопросам правильности определения платы за ЖКУ, были выявлены 475 нарушений. Кузбассовцам вернут 2,1 млн рублей, излишне уплаченных за жилищно-коммунальные услуги.