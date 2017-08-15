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В Кузбассе назначен новый начальник департамента промышленности

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области на должность начальника департамента промышленности Кузбасса назначен Леонид Старосвет.

Ранее это должность занимал Сергей Карпунькин, который уволился по собственному желанию после драки с соседями в садовом обществе «Рябинка». В июле Кемеровский районный суд оштрафовал Карпунькна по двум делам о нанесении побоев и на 5 000 рублей (по каждому эпизоду),

Леонид Владимирович Старосвет родился в Киселевске в 1983 году. 

В 2005 году окончил Сибирскую государственную автомобильную академию в Омске с присвоением квалификации «инженер». Работал инженера на кемеровском ЗАО «Кузбасстранс». Работал на различных руководящих постах на ООО «Вахрушевец», ООО «ТД-Трейд-КНК», ООО «ТК Регион 42», ООО «Разрез Киселевский».

С 2013 года занимал пост начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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