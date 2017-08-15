Счетная палата РФ выявила нарушения на 1,13 трлн рублей

Счетная палата РФ выявила за первое полугодие 2017 года нарушений на 1,13 трлн рублей, сообщает Росбалт со ссылкой на руководителя ведомства Татьяну Голикову.

По ее словам, «По итогам 2016 года у нас было 965 млрд рублей и 3 тыс. 845 нарушений, а за первое полугодие 2017 года это уже 2 тыс. 631 и 1,13 трлн».

Таким образом, за первое полугодие 2017 года в среднем на одно контрольное мероприятие приходилось 18 нарушений в объеме 6,9 млрд рублей.

На первом месте — нарушения в сфере бюджетного и бухгалтерского учета, причем это не технические ошибки. Из этого объема — 1,13 трлн, 629 млрд, или 62%, — это эти нарушения.

«Что касается других нарушений, то к ним относятся нарушения закона о бюджете — порядка 168 млрд рублей. 15,5 млрд рублей — нарушение условий предоставления бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации самими субъектами. На 18,5 млрд рублей выявлены нарушения в закупках, и где-то на 22 млрд рублей — нарушения при проведении информатизации федеральных органов», — отметила Татьяна Голикова.