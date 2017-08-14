В Кузбассе прошел конкурс народного творчества «Тисульская жемчужина»

В минувшие выходные в Тисульском районе прошел 2-й областной конкурс-фестиваль народного творчества «Тисульская жемчужина», сообщает пресс-служба СНДКО.

В основу праздника положено сказание о тисульской принцессе из поселка Ржавчик, который находится в Тисульском районе, где в 30-х годах прошлого столетия была угольная шахта. Затем шахта закрылась, а на её месте открылся угольный разрез. В начале сентября 1969 года во время проведения вскрышных работ на угольном разрезе в сердцевине 20-метрового угольного пласта, залегающего на глубине свыше 70 метров, горнорабочий обнаружил 2-метровый мраморный ларец изумительно точной механической отделки.

Ларец подняли на поверхность и принялись открывать: долбить по краям окаменевшую от времени замазку. Не столько от ударов, сколько от воздействия солнечного тепла замазка превратилась в прозрачную жидкость и потекла. Ларец оказался саркофагом до краев наполненным розово-голубой кристальной чистоты жидкостью, под гладью которой покоилась необычайной красоты высокая стройная женщина в белоснежном платье, на вид лет 30-и, с тонкими европейскими чертами лица и большими широко раскрытыми голубыми глазами. У изголовья находилась черная прямоугольная металлическая коробочка, напоминающая современный сотовый телефон. Ученые говорили, что возраст захоронения составляет около 800 млн. лет.

Одни считают эту историю фантастической, а другие – правдоподобной. В 2016 году у села Ржавчик был поставлен памятник тисульской принцессе.

Фестиваль проходил на берегу озера Большой Берчикуль. Участники праздника могли остановиться у стелы начала открытия золотодобычи, посмотреть, как добывалось золото и самим попробовать намыть золотой песок.

Каждое поселение представило разнообразные кулинарные блюда. Кроме того, на фестивале были представлены предметы декоративно-прикладного творчества, картины в разной технике, старинные и современные куклы, вязание.

Показали своё мастерство и профессиональные артисты.