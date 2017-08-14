В Кузбассе развивают деловые отношения с Португалией

В Новокузнецке состоялось заседание Комитета по внешнеэкономической деятельности Кузбасской торгово-промышленной палаты на тему «Развитие деловых отношений между Сибирским регионом России и Португалией», сообщает пресс-служба ТПП.

На мероприятии предприниматели юга Кемеровской области встретились с профессором Лиссабонского Университета, кафедры менеджмента факультета экономики (ISEG-Universidade de Lisboa), генеральным директором консалтинговой компании «PremiValor Consulting» Тэлмо Виейра.

По его мнению Тэлмо Виейра, Кузбассе и Португалия имеют много потенциальных направлений для сотрудничества, поскольку благодаря географическому положению, инфраструктуре и развитым экономическим связям Португалия является «открытыми дверями» на европейский рынок, объединяющий 500 млн потребителей, а также 250-миллионный рынок португалоговорящих стран.

Правительство страны стимулирует прямые иностранные инвестиции и предпринимательство в технологическом и инновационном секторах, а также в традиционных секторах экономики. Для этого в Португалии действует программа «Золотая виза», помогающая инвесторам из стран, не входящих в ЕС получить легальный и действительный вид на жительство в Португалии с условием инвестиций в экономику государства. Кроме того, разработан налоговый режим «Не обычный резидент»: это многочисленные финансовые преимущества, такие как отсутствие двойного налогообложения и пониженные ставки подоходного налога с частных лиц.

Для ознакомления с программами и возможностями развития предпринимательства в Португалии Тэлмо Виейра пригласил бизнес-сообщество Кузбасса принять участие в Торгово-деловой миссии в Лиссабоне.

Программа визита предполагает ознакомительный семинар на тему «Ведение бизнеса в Европе» в лидирующем университете Лиссабона и посещение компаний, заинтересованных в экспорте/импорте в/из России, а также желающих привлечь российских инвесторов в бизнес.

В рамках состоявшегося диалога декан экономического факультета НФИ КемГУ Сергей Часовников обсудил с Тэлмо Виейра возможности развития сотрудничества вузов в научной и образовательной сферах.