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Фигурантам дела о вымогательстве акций разреза «Инской» в Кузбассе продлен срок домашнего ареста

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска продлил до 13 ноября срок домашнего ареста фигурантам дела о вымогательстве акций разреза «Инской».

Напомним, по данному делу обвиняются вице-губернаторы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов, бизнесмен Александр Щукин, бывший руководитель управления СКР по Кемеровской области генерал Сергей Калинкин, всего в качестве обвиняемых по делу проходят семь человек. Всем им инкриминируется вымогательство 51% акций угольного разреза «Инской» стоимостью не менее 1 млрд руб.

Ранее сообщалось, что суд продлил Сергею Калинкину срок содержания под стражей до 13 ноября.

Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что в рамках дела о вымогательстве следователи собираются допросить губернатора Кузбасса Амана Тулеева. 

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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