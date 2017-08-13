Губернатор Тулеев вернулся в Кузбасс

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся в Кузбасс после послеоперационной реабилитации, которую он проходил в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Напомним, Тулеев официально находится в отпуске с 22 мая. В мае в Германии ему была сделана операция на позвоночнике. Впоследствии у Тулеева возникли осложнения, и с 11 июня он проходит послеоперационную реабилитацию, сначала в Кемерове, а затем в московской клинике. До сегодняшнего дня губернатор Кузбасса находится на больничном.

По информации издания VSE42.Ru, Тулеев был доставлен чартерным нерегулярным рейсом. Среди встречающих был заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой. Дата выхода Тулеева на работу пока не сообщается.

Между тем, по информации «КоммерсантЪ», следователи намерены допросить Амана Тулеева.в рамках дела о вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской». Об этом стало известно на минувшей неделе, когда на заседании суда в Новосибирске рассматривался вопрос об очередном продлении срока ареста Сергея Калинкина, бывшего начальника управления СКР в Кузбассе.

В распоряжении следствия оказался список имен, с указанием размера денежных сумм, переданных гражданской супруге генерала в первые дни после его ареста. Защита заявляет, что деньги предназначались «на поддержку семьи» господина Калинкина. Среди них упоминается губернатор Кузбасса.

По каким обстоятельствам дела будет допрошен глава области, следователь в суде не уточнил. Когда может состояться допрос главы Кузбасса тоже неясно.

Напомним, генерал Калинкин был задержан в середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве 51% акций угольного разреза «Инской» и помещен в СИЗО. Остальные семеро обвиняемых, среди которых бывшие кузбасские вице-губернаторы Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также угольный магнат Александр Щукин, находятся под домашним арестом. Дело расследуется пятым управлением СКР с дислокацией в Новосибирске.