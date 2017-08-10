Выпускник КемГУ назначен заместителем министра юстиции РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Минюста. Заместителями министра юстиции РФ назвачены Денис Новак и Вадим Федоров.

Кроме того, Путин освободил от должности замдиректора ФССП Владимира Мулова.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Денис Васильевич Новак. К.ю.н., главный консультант Управления анализа и обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права.

Специалист по вопросам обязательственного и корпоративного права, правового регулирования оборота недвижимого имущества. Родился в 1979 г. в городе Абаза Республики Хакасия.

В 2001 г. окончил с отличием в Кузбассе Кемеровский государственный университет, в 2003 — с отличием Российскую школу частного права Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, в 2006 — защитил кандидатскую диссертацию.

С 2004 г. преподавал в Российской школе частного права (институте) Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации

С 2004 по 2008 г. – адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.

С 2008 по 2014 г. работал в аналитических подразделениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сначала главным консультантом Управления анализа и обобщения судебной практики, затем заместителем начальника Управления частного права. Имеет почетное звание «Почетный работник судебной системы» (2013 г.)

С 2014 г. – заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.