Выпускник КемГУ назначен заместителем министра юстиции РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Минюста. Заместителями министра юстиции РФ назвачены Денис Новак и Вадим Федоров.
Кроме того, Путин освободил от должности замдиректора ФССП Владимира Мулова.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Денис Васильевич Новак. К.ю.н., главный консультант Управления анализа и обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, магистр частного права.
Специалист по вопросам обязательственного и корпоративного права, правового регулирования оборота недвижимого имущества. Родился в 1979 г. в городе Абаза Республики Хакасия.
В 2001 г. окончил с отличием в Кузбассе Кемеровский государственный университет, в 2003 — с отличием Российскую школу частного права Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, в 2006 — защитил кандидатскую диссертацию.
С 2004 г. преподавал в Российской школе частного права (институте) Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации
С 2004 по 2008 г. – адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.
С 2008 по 2014 г. работал в аналитических подразделениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сначала главным консультантом Управления анализа и обобщения судебной практики, затем заместителем начальника Управления частного права. Имеет почетное звание «Почетный работник судебной системы» (2013 г.)
С 2014 г. – заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации.