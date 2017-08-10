Экс-начальнику Следственного управления Следственного комитета в Кузбассе оставили под стражей до ноября

Сегодня Центральный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергею Калинкину, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Напомним, Сергей Калинкин и ряд бывших чиновников администрации Кузбасса обвиняются в вымогательстве акций угольного предприятия "Разрез "Инской". Им предъявлено обвинение в вымогательстве акций угольного предприятия "Разрез "Инской" стоимостью 1 млрд рублей по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство). Всего по делу о вымогательстве акций привлечено в качестве обвиняемых семь человек. Калинкину также предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей обвиняемого Калинкина на три месяца, до 13 ноября 2017 года.

Следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей, в связи с тем, что Калинкин может оказать влияние на ход расследования, оказать давление на свидетелей и т.д. в силу должности, которую он ранее занимал..

Остальным фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вопрос о ее продлении суд рассмотрит в пятницу.