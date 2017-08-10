В Кузбассе пройдет «Молибденовый лопух»

С 15 по 20 августа в Кузбассе, в городе Гурьевске пройдет 17-ый фестиваль любительского кино «Молибденовый лопух».

Принять участие в фестивальных просмотрах сможет любой желающий. Конкурсные показы пройдут в четырех номинациях: документальное, музыкальное, анимационное и игровое кино. Оценивать работы будет зрительское жюри из 27 человек каждый день, голосуя за фильмы в разных номинациях: лучший фильм раздела, режиссер, оператор, сценарист, автор музыки, актеры, монтаж и т.д.

Фестиваль «Молибденовый лопух» проходит с 2001 года,. За это время на фестивале было представлено 939 работ, из которых около 400 были представлены гурьевскими кинематографистами и около 500 – иногородними.

В этом году в конкурсной программе будет принимать участие 30 фильмов, и еще пять идет вне конкурса. Все присылаемые фильмы проходят предварительный отбор. Есть ряд ограничений: ограничения возрастные — +12. Кроме того, в показ не берут кровавые драмы, фильмы, содержащие пошлости, брань и прочее.