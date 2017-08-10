Погода
на 10 августа
19°C
Курс валют
на 9 августа
$ 59.97
70.4
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости ПолысаеваАварийный участок шахты «Заречная» в Кузбассе планируют затопить
Новости

Аварийный участок шахты «Заречная» в Кузбассе планируют затопить

По информации Минэнерго РФ, специалисты планируют затопить аварийный участок шахты "Заречной", где из-за превышения концентрации угарного газа в понедельник были приостановлены работы.

Напомним, 7 августа, в понедельник работа шахты "Заречная" в Кузбассе была приостановлена из-за превышения содержания угарного газа (СО). В шахте находилось 155 человек, на аварийном участке – 7 человек. Около 8 часов утра все люди самостоятельно вышли на поверхность. Добыча угля была приостановлена

В настоящее время для обследования горных выработок и прокладки шланга для дистанционного отбора проб воздуха в шахту направлены горноспасатели.

Кроме того, разработан оперативный план № 2, предусматривающий затопление аварийного участка. Ведутся подготовительные работы.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости