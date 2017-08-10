В сельских больницах Кузбасса нее хватает специалистов

По информации члена Регионального штаба ОНФ, главного врача Промышленновской районной больницы Михаила Гордеева, одной из главных проблем сельских больниц Кузбасса является нехватка специалистов. Об этом он сообщил на заседании круглого стола, посвященного итогам мониторинга поликлинических отделений районных больных больниц, сообщает Авант-Партнер.

В ходе мониторинга, организованного и проведенного в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества», представители регионального отделения ОНФ Кемеровской области. оценили качество услуг в поликлиниках пяти территорий – Беловского, Тисульского, Новокузнецкого, Крапивинского и Топкинского района. Наиболее острые проблемы, которые были названы в ходе исследования – нехватка узких специалистов, а также долгий ремонт диагностического оборудования.

Ремонт оборудования, по словам первого заместителя начальника департамента охраны здоровья населения Александра Брежнева, задерживается из-за того, что на это используются средства из страхового запаса, а их недостаточно.

Нехватка узких специалистов является наиболее существенной проблемой. На сегодняшний день, несмотря на специальные меры поддержки медиков, которые изъявляют желание работать на селе (повышение возрастного ценза для тех, кто имеет право получить миллион рублей, иное процентное распределение средств между федеральным и местным бюджетом как 60-40%, признание пгт также сельскими территориями) укомплектованность кадрами на сегодняшний день 63%, Причем более 30% из них – пенсионеры.

В сельских районах катастрофически не хватает фельдшеров: нередко ФАПы стоят пустые, а сельские жители получают медицинскую помощь благодаря выездным поликлиникам.