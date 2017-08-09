В России за два года уничтожили более 17 тыс. тонн санкционных продуктов

По информации Россельхознадзора за два года, с 6 августа 2015 года, в связи с действием продуктового эмбарго уничтожено около 17 тыс. тонн запрещенных товаров, в том числе 16,4 тыс. т продукции растительного происхождения и примерно 500 тонн животноводческой.

Наиболее часто управления Россельхознадзора выявляют запрещенные товары в Брянской, Смоленской, Тверской и Псковской областях, а также в Москве, Московской и Тульской областях.

В Кузбассе в конце мая специалисты обнаружили в Мариинске факт продажи санкционных яблок из Польши и Чехии и изъяли 128 килограммов продукции, которая была уничтожена.

Кроме того, в Новокузнецке на рынке была выявлена реализация партии — 104 килограмма, свежих яблок польского происхождения. Инспекторами Управления Россельхознадзора был составлен акт изъятия продукции, данная партия яблок была уничтожена.

Напомним, эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС, США и ряда других стран контрсанкции западных стран были приняты в 2014 году и регулярно продлеваются. Согласно указу президента России, сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции, и запрещенная к ввозу в РФ, подлежит изъятию и уничтожению