Сергей Удальцов вышел на свободу

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, отбывший в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году, вышел на свободу. Об этом в Facebook сообщила его жена Анастасия.

«Он передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, полон оптимизма и позитивных эмоций. На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа», — пояснила Анастасия.

Пресс-конференция Сергея Удальцова, посвященная итогам «болотного дела» и ситуации в российской оппозиции состоится в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» в Москве, что 10 августа. Удальцов расскажет о «болотном деле», о ситуации в российских тюрьмах, а также выскажет свое мнение о перспективах российской оппозиции.