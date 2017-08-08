Кузбасс лидирует в СФО по числу зарегистрированных преступлений

Генеральная прокуратура РФ опубликовала отчет «Состояние преступности в России» за январь-июнь 2017 года. Согласно данным ведомства, самый высокий уровень уличной преступности зафиксирован в Москве. Доля преступлений, которые были совершены в столице составляет 51,7% от общего числа уличных правонарушений по всей стране.

Следом за Москвой идет Санкт-Петербург, где уровень уличных преступлений составил 41,7% от общего по стране количества преступлений. Высокий уровень уличной преступности генпрокуратура зафиксировала также в Воронежской, Челябинской областях и Туве.

Во всех регионах самыми распространенными видами уличных преступлениями стали хулиганство, грабеж, оборот наркотиков, убийство, изнасилования.

В Сибирском Федеральном округе в отчетный период зарегистрировано 179 814 преступлений. Из них нераскрыто — 62 627 преступлений, что на 20,3% меньше, чем в предыдущий период.

Лидером по количеству преступлений в СФО является Кузбасс — 27 895. Это на -11,3% ниже, чем за этот же период в прошлом году При этом предварительно расследовано 15 847 преступления, что на -12,1% меньше, чем в прошлом году. Количество их нераскрытых преступлений — 10 387 (снижение на -7,8%).

Кроме того, Кузбасс вошел в число регионов, с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления. Этот показатель составляет 70,2 от числа расследованных преступлений.

Количество тяжких особо тяжких преступлений за отчетный период составляет в Кузбассе 5 252. Это на 22, 1% меньше, чем ранее. В то же время, это самый высокий показатель по Сибирскому Федеральному округу.

В пятерку лидеров по Сибири, кроме Кемеровской области вошли Алтайский край (20 185 преступлений), Красноярский край (25 727 преступлений), Иркутская область (22 215 преступлений) и Новосибирская область (21 583 преступлений). Самым "спокойным" регионом Сибири оказалась Республика Алтай (2283 преступления).