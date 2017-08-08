В Кемерове отключат холодную воду на 36 часов

С 11 по 13 августа в Кемерове будет проводиться замена запорной арматуры в узловых точках системы водоснабжения города… В период выполнения работ предполагается прекращение подачи холодного водоснабжения потребителям с 20 часов 11 августа до 8 часов 13 августа по следующим адресам:

ул. 50 Лет Октября, 17 – 27, 22 – 32 «а»; ул. Большевисткая, 2; ул. Весенняя, 23 – 27, 26, 28; ул. Володарского, 5 – 27, 4 – 18; ул. Д. Бедного, 1 – 15, 4 – 8; ул. Дарвина, 2 – 8, 3 – 9;

ул. Дзержинского, 8 – 20, 19 – 29 «б»; ул. Жуковского, 3, 9; ул. Космическая, 2; ул. Коммунистическая, 94 – 128 «а», 93 «а» – 133; ул. Красная, 16 – 24, 19 – 27; ул. Красноармейская, 93 – 139; ул. Кузнецкий, 52 – 154, 55 – 121; пр. Ленина, 1 – 55 «б», 2 – 52; пр. Ленина, 59 «а»; ул. Малая, 4 – 20; пер. Мичурина, 5, 5а, 39; ул. Мичурина, 27 – 61, 54 – 134; ул. Мичурина, 43 – 57, 112 «г» – 134; ул. Мостовая, 40 – 64 «а», 47 «а» – 87 «б»;

ул. Пролетарская, 1 – 21, 2 «а» – 28; ул. Рукавишникова, 1 – 45, 2 – 44; ул. Сарыгина, 1 – 65, 6 – 42; ул. Сибиряков – Гвардейцев, 1 – 21, 4 – 28 «а»; ул. Федоровского, 1 – 79, 4 – 100; ул. Черняховсого 1 – 23, 2 – 14 «а»; пер. Чкалова 11 «а» – 19, 10 «а»; ул. Чкалова, 1 – 29, 2 – 24.

ул. Астраханская, 45 «а»; ул. Брянская,13,14, 15; ул. Гагарина, 21, 23; ул. Гвардейская, 1 – 105, 2 «а» – 80; ул. Железнякова, 15 – 17 «а», 16, 18; Искитимская набережная, 131 – 143, 132 – 144; ул. Киевская, 10 «а» – 24 «а», 5 – 25; пер. Киевский, 1 – 27, 2 «б» – 26 «а»; ул. Краснофлотская, 39 «а» – 45; ул. Лесная, 25 – 33, 28 – 42; ул. Литейная, 35 «а» – 41 «а», 40 «а» – 44 «а»; ул. Мирная, 17; ул. Мызо, 54 – 62 «а», 59 – 71; ул. Нерченская, 4 – 16 «а», 3 – 15; б-р Пионерский, 42; ул. Сибиряков гвардейцев, 68 – 262, 83 – 89; ул. Спортивная, 61 «а»; ул. Суховская, 55, 57; ул. Трофимова,43 – 49, 44 – 52; ул. Тухачевского, 26 – 30; пер. Фрунзе, 3 – 9; ул. Фрунзе, 25 – 29, 34 – 48; пер. Южный,1 – 9, 4 – 10.

ул. Агеева, 1 – 9, 2 – 12; ул. Грузовая, 2; ул. Невьянская, 1 – 11, 2 – 12; пер. Невьянский, 1 – 2, 3 – 4; ул. Павленко, 1 – 43, 2 – 24; ул. Предзаводская, 1 – 17, 2 – 28; ул. Светлая, 1 – 15, 4 – 24; ул. Тайшетская, 1 – 7, 2; 1-й, 2-й, 3-й, 5-й участки Шахстроя; ул. 1-я Чистопольская, 5; ул. Авиационная, 1 – 133, 10 – 134; ул. Апрельская, 5 – 39, 2 – 52 «а»; ул. Артиллерийская, 3 – 85, 4 – 94; ул. Белогорская, 5 – 31 «а», 2 «а» – 18; пер. Ближний, 5 – 15, 6 – 10; пер. Высоковольтный, 2 – 14, 3 – 5 «а»; ул. Гоголя, 3 – 39, 2 – 46 «б»; ул. Губкина, 5; ул. Достоевского, 1 «а» – 67, 2 – 60; ул. Железнодорожная, 41 – 199, 90 «а» – 264; ул. Заводская, 71 – 161, 80 – 168; ул. Индустриальная, 117 – 267, 154 – 302;

ул. Каменская, 39; ул. Клары Цеткин, 7 – 133, 4 – 120; ул. Коммунистическая, 2, 2 «а», 9 – 89; ул. Комсомольская, 4 «а» – 56 «а», 3 – 59; ул. Кооперативная, 25, 31, 125 – 245, 152 – 270; ул. Короткая, 4 – 42, 3 – 33; ул. Красноармейская, 1 «а» – 3 «б», 8 – 18; пер. Крупской, 1 – 25, 2 – 22а; ул. Крупской, 1 – 37, 6 – 48; ул. Лермонтова, 86 – 96, 119 – 127 «б»; ул. Луначарского, 2 – 24, 3 – 39; ул. Мартемьянова, 1 – 83, 2 «а» – 62; пер. Маяковского, 2 – 78, 3 – 75; ул. Маяковского, 1 – 75 «б», 2 – 70; ул. Новгородская, 1, 1 к. 1, 1 к. 2; ул. Осовского, 1 – 23, 4 – 16 «а»; ул. Профсоюзная, 3 – 141, 12 – 92; пер. Профсоюзный, 1 – 23, 4 – 16; ул. Пушкина, 9 «а» – 27 «а», 14 – 34; ул. Рабочая, 95 – 211 «а», 106 – 228; ул. Рудничная, 80 – 150 «а», 45 «а» – 121; пер. Сакко, 2 – 12, 3 – 13, 57; ул. Сакко, 4 – 90, 3 – 137; ул. Семашко, 1 – 83, 6 – 142; ул. Совхозная, 74 – 168, 125 «а» – 193; пер. Совхозный, 1 – 29, 2 – 26, ул. Стройплощадка, 1 – 19, 2 – 18; ул. Тельбесская, 1 – 63, 4 – 72; пер. Тельбесский, 1 – 13, 2, 4; ул. Тушинская, 19, 27; ул. Угловая, 73 – 207, 148 – 306; пер. Фанерный, 1 – 27 «а», 2 – 28; ул. Февральская, 4 – 34 «а»; пер. Февральский, 4 – 22, 3 – 19;

ул. Чистопольская, 2 – 10, 3 – 11 «в»; ул. Якимова, 5 – 77, 6 – 106.

На 70% будет ограничена подача холодной воды по адресам:

пер. Вокзальный, 7 «а», 15; ул. Железнодорожная, 4 – 8 к. 3; ул. Заводская, 45 – 47 «а», 58 – 74; ул. Завокзальная, 8 – 28, 17 – 37; ул. Индустриальная, 49 – 115, 64 – 148; ул. Интернациональная, 19 – 79, 20 – 86; ул. Коммунистическая, 14 – 86; ул. Кооперативная, 64 – 148, 37 – 123; ул. Красноармейская, 41, 41/1; ул. Лермонтова, 36 – 82 «а», 51 – 89; ул. Рабочая, 44 – 104, 45 – 89; ул. Совхозная, 33 – 119 «а», 50 – 62 «а»; ул. Угловая, 45 – 71, 70 – 126.

На 50% будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Заводская, 1, 4, 6; ул. Индустриальная, 4, 8; ул. Карболитовская, 5 – 31, 16 – 20; ул. Карла Маркса, 12 – 16; пер. Коксовый, 1, 10, 18, 4; ул. Кооперативная, 3 – 11, 58; ул. Красноармейская, 50 – 64, 59 – 59 «а»; пр. Кузнецкий, 33 – 43/1; ул. Пришкольная, 11 – 19 к. 3, 6; ул. Рудничная, 3 – 13; ул. Советский, 1 – 23, 2 «а»; ул. Совхозная, 1 «а», 4, 21 «а», 21 «а» к. 1; ул. 1-я Стахановская 1 – 35в, 2 – 38; ул. 2-я Стахановская 8; ул. Угловая, 3, 4; ул. Ульяновская, 1, 3; пер. Щетинкина, 16; ул. Щетинкина, 1 – 19/1.

На 30% будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. 50 Лет Октября, 4 – 18, 7 – 15; ул. Арочная, 4 – 18, 13 – 41 «а»; ул. Бийская, 13, 26, 29;

ул. Боброва, 1, 2, 3; ул. Васильева, 2, 20 «а», 20 «б», 7 – 11; ул. Весенняя, 1 – 21 «а», 2 – 24 «б»; ул. Дворцовая, 1, 2, 2 «а», 3; ул. Дзержинского, 1 – 13 «а», 2 – 6 «а»; ул. Ермака, 2, 4, 3 «а», 5, 7; ул. Калинина, 1 – 9, 4; ул. Карболитовская, 1 – 1 к.2, 2 – 12, 15; ул. Кирова, 11 – 57, 4 – 40; ул. Коломейцева, 1 – 15 «а», 4 – 10; ул. Красная, 2 – 14 «б», 3 – 15; ул. Красноармейская, 80 – 144; ул. Кузбасская, 1 – 37 «а», 6 – 28 «б»; пр. Кузнецкий, 2 – 46, 7 – 33 «б»; ул. Мичурина, 13 – 23; ул. Н. Островского, 2 – 34, 3 – 33; ул. Ноградская, 1 – 21, 2 – 34; ул. Орджоникидзе, 3 – 9, 2 «а» – 6; Притомская набережная, 1 «а» – 23, 2; пр. Советский, 2 «б» – 74 «а», 25 – 77; ул. Станционная, 2 – 10, 5 – 19; ул. Томская, 5 – 7; ул. Шестакова, 1 – 73, 2 – 60; ул. Щетинкин Лог, 8, 8 «а».

Жителей домов, попадающих в зону отключения, просят заблаговременно запастись питьевой воды на двое суток.

На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами – в кварталы, где располагаются отключенные дома.

Заявки на воду можно подавать в Центральную диспетчерскую службу АО «КемВод» по тел. 36-32-12, Контактный центр СКЭК: 8-800-500-94-94 (звонок бесплатный).

Центральная диспетчерская служба АО «КемВод»: 36-32-12.

При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо обращаться в Кемеровскую службу спасения по телефону: 77-05-05.