В Кузбассе 155 горняков эвакуированы из шахты «Заречная»

Сегодня, 7 августа на шахте ОАО "Шахта Заречная" в г. Полысаево Кемеровской области в лаве №1302 специалисты зафиксировали превышение содержания окиси углерода (CO). В шахте находились 155 человек, сообщило Минэнерго РФ.

Горный диспетчер вызвал подразделения ВГСЧ. В шахте находилось на аварийном участке — семь человек. Все люди самостоятельно вышли на поверхность. Работа шахты по добыче угля приостановлена.

Для обследования горных выработок и прокладки шланга для дистанционного отбора проб воздуха в шахту направлены горноспасатели, сообщает Минэнерго РФ.