Навального лешили права участвовать в выборах, а его волонтеров задерживают по всей стране

В минувшую пятницу Симоновский суд Москвы продлил на один год испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному, осужденному по делу «Ив Роше», сообщает ТАСС.

Суд состоялся по ходатайству ФСИН, в котором утверждается, что Навальный 12 июня совершил правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митингов»), за которое ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

В результате суд удовлетворил представление ФСИН и продлил испытательный срок Навальному на один год, до 30 декабря 2020 года. Таким образом, суд лишил Навального права участвовать в выборах до декабря 2020 года.

Ранее ФСИН выписала оппозиционеру предупреждение о возможности замены условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше» реальным.

Кроме того, Симоновский суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 300 тыс. рублей за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП).

Суд обвинил Навального в призывах к проведению массового мероприятия через видео. Скрытой формой публичного мероприятия посчитали раздачу листовок в поддержку политика, которая прошла в рамках так называемого «агитационного субботника».

В ходе заседания судья отклонила несколько ходатайств защиты, включая просьбу отложить рассмотрение дела для ознакомления с материалами и отвод судье. Ранее суд оштрафовал на 300 тыс. рублей главу предвыборного штаба Навального Леонида Волкова. Его признали виновным в организации скрытой формы публичного мероприятия с использованием агитационных материалов. На 250 тыс. рублей оштрафован глава московского штаба Николай Ляскин.

Между тем, в субботу, пять волонтеров иркутского штаба Алексея Навального были задержаны полицейскими за раздачу листовок в центре города. На одного волонтера был составлен протокол, остальных задержанных продержали несколько часов в отделении, а затем отпустили.

В Казани, столице Татарстана, задержали двоих молодых волонтеров штаба Навального. Несмотря на то, что власти разрешили активистам установить агитационный куб, сотрудники МВД увезли с места акции волонтеров и сам куб.

В Костроме на заместителя координатора штаба Навального Александра Зыкова напал неизвестный, который позже назвался сотрудником МВД,

По словам координатора городского штаба Александра Субботина, во время акции с агитационным кубом на площади Октябрьской к организатору Анне Вершининой подошли сотрудники мэрии в сопровождении полицейских и заявили, что куб установлен незаконно, поскольку мероприятие не согласовано.

В итоге Вершинину задержали и повели к припаркованной неподалеку полицейской машине, группа знакомых последовала за ней. В этот момент некий гражданин стал отталкивать одного из волонтеров, а Зыков начал снимать происходящее на телефон. Тогда нападавший схватил активиста за шею и ударил головой в лицо, разбив до крови бровь. Еще одному волонтеру с фотоаппаратом «чуть не сломали руку».

«Мужчина назвался сотрудником полиции Эдуардом Волковым, однако предъявить документы отказался. По словам волонтеров, позже нападавший все-таки показал удостоверение майора полиции, сел в полицейскую машину и стал записывать показания. Уточнить его место работы не удалось», — отмечают на странице штаба Навального "ВКонтакте".

В Кузбассе пока пикеты проходят без задержаний. Координатор кемеровского штаба Навального Павел Будников «ушел на преподавательскую работу». Исполняющим обязанности координатора штаба назначена Ксения Пахомова.