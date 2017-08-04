Новокузнецкий театр кукол «Сказ» примет участие в Межрегиональном фестивале детских театров и театров кукол «Сказочный балаганчик Скомороха», который пройдет в Томске.

Фестиваль проводится с 18 по 20 августа в рамках Х Международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» в сельском парке «Околица». Его основой станет интерактивная программа «Сказка под открытым небом».

Помимо театра кукол из Кузбасса участие в первом театральном фестивале в парке «Околица» примут творческие коллективы из четырех регионов России: артисты театра кукол «Золотой ключик» (Железногорск, Красноярский край), Иркутского областного театра кукол «Аистенок», Пермского театра кукол, Северского театра «Лимпопо» и Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана, который и выступает организатором мероприятия.

В течение трех фестивальных дней кукольные театры покажут зрителям представления в отдельно обустроенной театральной зоне, состоящей из стилизованного сценического балагана, кибитки для проведения игровых программ и помоста с навесами, в котором состоятся мастер-классы по нанесению грима. А специалисты бутафорского цеха поделятся секретами создания кукол из разнообразных материалов.

Кроме того, во время проведения театрального фестиваля запланирована работа творческой мастерской, а также будет показана театрализованная игровая программа.

Юбилейный X международный фестиваль-конкурс «Праздник топора», в рамках которого состоится фестиваль театров, пройдет с 15 по 20 августа в парке «Околица» села Зоркальцево. В рамках фестиваля запланировано масштабное международное соревнование резчиков и плотников и насыщенная культурная программа. Гости фестиваля в режиме реального времени смогут наблюдать за тем, как создаются произведения из дерева. В сельском парке «Околица» будут представлены работы участников «Праздника топора» прошлых лет — необычные беседки, разнообразные деревянные скульптуры и скульптурные композиции.