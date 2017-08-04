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В Кузбассе взыскали 21 млн. рублей с бывшего владельца КАРЗ-1

Арбитражный суд Кемеровской области взыскал 20,9 млн руб. с бывшего владельца ОАО «Первый кемеровский авторемонтный завод» (КАРЗ-1) Константина Яковлева, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что КАРЗ-1 прекратил работу в связи с отсутствием заказов и в марте 2015 года завод был признан банкротом.

Средства завода в размере 20,9 млн руб были перечислены ООО «Капитал инвестпро», которое также контролировалось Яковлевым, «что привело к невозможности удовлетворения реестровых требовании кредиторов должника». Сумма таких требований — 98,8 млн руб. Сделки по перечислению средств проходили в конце 2014 года, когда завод уже не работал. В отношении самого Яковлева в январе 2016 года была введена процедура реализации имущества

По информации «КоммерсантЪ», взыскание убытков с Константина Яковлева станет возможным только после того, как будет реализовано все имущество и произведен расчет со всеми кредиторами должника, включенными в реестр.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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