У очередного замгубернатора Кузбасса прошел обыск

По информации агентства "Интерфакс-Сибирь" вчера сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Евгения Бухмана, который ранее занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по строительству.

Должность заместителя губернатора Кемеровской области по строительству с Бухман занимал с августа 2014 года, а в середине июля 2017 года покинул пост по собственному желанию.

По информации агентства, обыски связаны с проверкой информации о том, что при участии чиновника изымались квартиры в новостройках под предлогом передачи их гражданам в рамках реализации соцпрограмм региона.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что за последнее время по разным причинам, в том числе связанным с возбуждением уголовных дел, свои посты покинули заместители губернатора Кузбасса Александр Данильченко, Алексей Иванов, Екатерина Кутылкина, Анатолий Лазарев, а так же начальники департаментов Елена Троицкая, Тамара Неробова, Петр Шикалев.