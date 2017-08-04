2 августа в селе Беково Беловского района ежегодным конкурсом красоты телеутских девушек «Байат Кызы-2017» в Кузбассе начали отмечать День коренных народов.

День коренных народов был учрежден Генеральной ансамблей ООН 23 года назад и отмечается 9 августа.

В Беково конкурс красоты «Байат Кызы» проводится уже в третий раз. В этом году за корону победительницы боролись пять представительниц телеутского народа Кузбасса. Первой красавицей в этом году жюри признало Кристину Кистарову, которая учится на втором курсе Международного Казахско-Турецкого университета. Кристина с детства участвовала в телеутском фольклорном ансамбле «Чорчок», неоднократно была лауреатом и победителем различных конкурсов и фестивалей. В 2011 году была удостоена звания «Надежда Кузбасса».

Кроме конкурса красоты в Беково прошли национальные телеутские состязания: борьба куреш, игры камчи и тебе, а также дегустация национальных блюд.

9 августа праздничные мероприятия пройдут в Осинниках, Белове и Беловском районе, а также в поселке Чувашка города Мыски. А 12 и 13 августа праздник отметят в Таштагольском районе: в субботу в Усть-Анзасе, а в воскресенье — в городском парке Таштагола.