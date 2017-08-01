Кузбасс в числе лидеров по росту долгов за топливно-энергетические ресурсы

Объем задолженности российских регионов за топливно-энергетические ресурсы превышает 196 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

При этом Кузбасс вошел в число регионов, где ситуация сложилась наиболее неблагоприятным образом.

По словам Меня, «В Кемеровской области задолженность за год увеличилась более чем на 293%, в Пермском крае — на 27%, по Московской — на 13%».

Объем общей задолженности за услуги ЖКХ, по данным Минстроя, сейчас составляет 1,34 трлн рублей, из которых на долги населения приходится 645 млрд рублей.