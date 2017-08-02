В Кузбассе уже второй чиновник оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

По информации суда Центрального района города Кемерово, мировой судья судебного участка №4 Центрального судебного района г.Кемерово Фирсова К.А. рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении председателя Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области Александра Решетова и признала его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.9 ч. 3 КоАП РФ. Чиновнику назначено ему административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Дело об административном правонарушении было возбуждено в связи с отказом должностного лица в удовлетворении заявления гражданина о предоставлении находящегося в государственной собственности земельного участка по не предусмотренным законом основаниям.

Данное постановление было обжаловано в Центральном районном суде города Кемерово и 19 июля 2017 года решение оставлено без изменения, жалоба Решетова без удовлетворения.

Ранее прокуратура Кемеровской области сообщила, что суд Центрального района города Кемерово оштрафовал заместителя главы города за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Административное дело было возбуждено после обращения в администрацию Кемерово местного предпринимателя с жалобой на незаконные действия должностных лиц. Разобраться с ситуацией было поручено заместителю мэра. Однако предпринимателю был направлен ответ, не содержащий сведений по доводам обращения.

Прокуратурой города Кемерово по жалобе предпринимателя была проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок рассмотрения обращений.

Прокурор города Кемерово возбудил в отношении должностного лица административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ. Суд рассмотрел материалы проверки и признал заместителя главы виновным, назначив штраф в размере 5 тысяч рублей.