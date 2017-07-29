В Кузбассе проходит фестиваль «АРТ-ВИШНЯ»

Вчера в Кузбассе в городе Осинники торжественно открылся фестиваль «АРТ-ВИШНЯ»

Фестиваль проходит в рамках программы развития моногородов и направлен на повышение инвестиционной привлекательности Осинников, а также расширение и укрепление межнационального и культурного сотрудничества. Решение о проведении фестиваля принято в результате обучения команды города Осинники в Московской школе управления «СКОЛКОВО» и в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов».

В течение двух дней в городе проходят научные, культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, которые объединяет тема вишни. На различных площадках прошли научно-практическая конференция «Ягодное дело: традиции и инновации», презентация пароконвектоматов и конвекционных печей, организованы конкурсы, мастер-классы, фестиваль красок Холи, шоу мыльных пузырей, шоу иллюзионистов, научные эксперименты, театрализованные представления, выступления эстрадных артистов Кузбасса и России.

Вчера на фестивале был зафиксирован рекорд России — испечен самый большой вишневый пирог. Пирог весом более 419 килограмм продегустировали горожане и гости города. Они же стали свидетелями фиксации российского рекорда, а также все желающие смогут оценить вкус и оригинальность огромного вишневого пирога. Для этого в Кузбасс приехал представитель «Книги рекордов России», который и вручил организаторам сертификат.

Кроме того, на гости фестиваля увидели байкерский заезд, костюмированное шествие, силовой экстрим, сеанс одновременной игры в шахматы с Международным гроссмейстером Андреем Белозеровым.

Сегодня в городском парке проходит Арт-базар, шоу иллюзионистов и файер-шоу, развлекательная программа для детей и концерт с участием лучших коллективов Кузбасса. Кроме того, в парке прошел конкурс на самый лучший вишневый пирог, кулинарный мастер-класс. Парикмахеры продемонстрировали свое профессиональное мастерство, а дизайнеры – модели одежды.

Вечером июля московский Театр на Юго-Западе представит зрителям и гостям «АРТ-ВИШНИ» спектакль «Москва-Петушки» по мотивам знаменитой поэмы Венедикта Ерофеева.

Завершится праздник в 23:00 праздничным салютом.