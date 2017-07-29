В Кузбассе оштрафована сотрудница штаба Навального

27 июля, в суде Заводского района города Кемерово состоялось слушание дела об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга). в отношении сотрудницы кемеровского штаба Алексея Навального Владлены Клоковой.

Напомним, Владлену Клокову и волонтера штаба Петра Самусенкова задержали во вторник в районе железнодорожного вокзала у памятника "Паровоз" во время проведения агитационного пикета. Сотрудники полиции сочли акцию несогласованной с мэрией и отвезли задержанных в отдел полиции Заводского района.

Суд не нашел в действиях Владлены Клоковой действий, подпадающих под статью.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), но признал ее виновной по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга) и приговорил ее к штрафу в 10 тыс. рублей.

Кроме того, суд постановил вернуть изъятый агитационный куб и баннеры.