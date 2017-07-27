Размер средней взятки в Кузбассе достиг полумиллиона рублей

Прокуратура Кемеровской области опубликовала результаты работы в сфере противодействия коррупции за первое полугодие 2017 года.

Согласно отчету в первом полугодии 2017 года выявлено почти 1 000 нарушений законодательства о противодействии коррупции. С целью их устранения внесено 324 представления, к дисциплинарной ответственности по результатам их рассмотрения привлечено 172 лица.

Наиболее распространёнными преступлениями коррупционной направленности стали хищения бюджетных средств с использованием служебного положения, совершённые руководителями муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных, казённых и автономных учреждений, а также образовательных учреждений (части 3 и 4 статей 159 и 160 УК РФ). За анализируемый период выявлено 89 таких преступлений, что составило 66,4 % от всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.

Почти половина нарушений связаны с предоставлением неполных либо недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, занимающими муниципальные должности (депутаты и главы сельских поселений).

Так в Ленинск-Кузнецком районе недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера были представлены 59 депутатами Советов народных депутатов сельских поселений. Народные избранники не указывали доходы, полученные от различных организаций, от продажи имущества, а также имеющийся у них в собственности транспорт. Прокуратура вынесла представления о необходимости принятия мер к прекращению полномочий депутатов, не исполнивших требования законодательства.

За предложение незаконного вознаграждения по постановлениям прокуроров судом привлечено 5 юридических лиц на общую сумму штрафов 23 миллиона рублей, 500 тысяч уже взысканы, исполнение остальных решений находятся на контроле.

Так, одна из строительных компаний предложила лицу, проводившему проверку на предприятии, вознаграждения в размере 11 миллионов рублей за принятие выгодного решения. По постановлению суда указанное юридическое лицо подвергнуто штрафу в 20 миллионов рублей.

Правоохранительными органами Кемеровской области выявлено 134 преступления коррупционной направленности: 8 фактов получения взятки (статья 290 УК РФ) и 7 фактов дачи взятки (статья 291 УК РФ). Кроме того, произошел 21 случай мелкого взяточничества (статья 291.2 УК РФ), из которых 7 преступлений связаны с получением взятки и 14 преступлений – с покушением на дачу взятки.

Уличены в получении взятки главный государственный налоговый инспектор ИФНС России по г. Кемерово, заместитель руководителя государственной инспекции труда, заместитель директора муниципального унитарного предприятия, директор муниципального автономного учреждения, сотрудник органов внутренних дел, работник системы исполнения наказаний, а также работник сферы медицинского обслуживания населения.

При этом средний размер взятки вырос с 86 тыс. рублей до 503 тыс. рублей.