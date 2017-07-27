В Кузбассе вынесен приговор бывшему замглавы Прокопьевска

В Кузбассе Центральным районным судом города Прокопьевска вынесен приговор бывшему заместителю мэра города Владимиру Кузьмичеву, обвиняемому в получении взятки в 700 тыс. рублей.

Суд счел достаточными доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области. Бывший заместитель главы города Прокопьевска по строительству и жилищным вопросам признан виновным в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года к чиновнику обратились 2 индивидуальных предпринимателя с просьбой положительно решить вопрос о переводе жилых помещений в категорию нежилых. Кузьмичев согласился решить данный вопрос в кратчайшие сроки за денежное вознаграждение в 700 тысяч рублей. Сразу после передачи денег он был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области.

По сообщению регионального СК, Кузьмичев добровольно покинул занимаемую должность, но вину не признал и в ходе судебного заседания заявлял, что деньги предназначались для празднования Дня города.

Гособвинитель просил назначить наказание в виде штрафа в 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет. Суд обязал Кузьмичева выплатить штраф в размере 2,2 млн, без дополнительного наказания.