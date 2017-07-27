Кузбасс занял третье место в Сибири по количеству произведенного алкоголя

По данным Росалкогольрегулирования в регионах СФО в первом полугодии 2017 года на 12% выросло производство алкоголя. Объем производства алкоголя и алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) составил 5,5 млн литров (против 4,91 млн литров в прошлом году), сообщает ТАСС.

При этом, объем продаж алкоголя остался на уровне прошлого года, то есть, увеличение производства не связано с увеличением объемов потребления спиртного. В ведомстве считают, что благодаря внедрению ЕГАИС происходит вытеснение нелегального алкоголя с прилавков розничных магазинов.

По данным Росалкогольрегулирования, наибольший объем алкогольной продукции в СФО произведен на территории Омской (39%) и Новосибирской (18%) областей. Кемеровская область замкнула топ-3, у нас за первое полугодие 2017 года произведено 17% от всего объёма алкогольной продукции в Сибири. На территории этих регионов находятся крупнейшие сибирские ликероводочные производства. Наибольшую долю — 88% или 5 млн литров — в структуре производства занимает водка. Ее в 2017 году стали выпускать на 20% больше